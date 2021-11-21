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Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ekleme: 21.11.2021 - 14:08 Güncelleme: 21.11.2021 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı
Binaların yangından korunmasına yönelik düzenlemeyle orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamaması ve imar planı hazırlanırken yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere orman sınırı ile parsel arasında asgari 10 metre yol bırakılması şartı getirildi.

ORMAN ALANINDA YA DA YANINDA YAPILACAK RAFİNERİLER

Buna göre, orman alanları içinde veya bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, kurulu gücü 500 megavat ve üzeri olan enerji üretim tesislerinde, toplam kapalı kullanım alanı 2 bin metrekareden büyük fabrikalar gibi endüstriyel tesislerde ve bunların depolama tesis ya da sahalarında mevcut parseller ile orman arasında yol yok ise parsel içinde 4 metre iç ulaşım yolu bırakılacak.

100 METRE MESAFEDE 'DIŞ YANGIN BÖLGESİ'

Ayrıca orman yangınlarından kaynaklı alev ve/veya sıcaklığın tesislere ait yapılara ve depolama sahasına sirayet etmesini engellemek amacıyla, tesise ait yapı cephesinden ve depolama sahasından itibaren 100 metre mesafe içeresinde 'dış yangın bölgesi' teşkil edilecek.

YANGIN HİDRANT SİSTEMİ

Bu alanda yangın hidrant sistemi kurulacak. Dış hidrant sisteminin su ihtiyacı için en az dakikada 5 bin 700 debiyi 60 dakika süre ile karşılayacak kapasitede depo tesis edilecek.

BİNA CEPHESİNDEN İTİBAREN ALINACAK ÖNLEMLER

Bina cephesinden itibaren 300 metre mesafedeki ormanlık alanların hızlı yanıcı orman örtüsü olması halinde, bina cephesinden itibaren ilk 1,5 metrenin çakıl benzeri yanmaz malzemeyle kaplanması, 1,5-10 metre arası ağaç ve yanıcı madde olmaması, 10-30 metre mesafe içerisinde ağaç aralıklarının en az 3 metre olması, 6 ayda bir kuru nebat temizliği yapılması, 30-100 metre mesafe içerisinde 2 metreden alçak dalların ve zemindeki kuru nebatın temizliğinin yapılması, dış cepheler, çatı kaplama ve yağmur oluğu, kapı ve pencerelerin hiç yanmaz malzemeden yapılması, camların kırılmaz veya yangına 30 dakika dayanıklı olması, depo sahalarındaki yakıt/ürün türüne göre oksijen temasını kesici tedbir alınması zorunlu hale geldi.

ÖNLEM ALMAYANA RUHSAT YOK

Yönetmeliğe göre, bu tedbirler alınmadan ruhsat düzenlenemeyecek ve faaliyetlere izin verilmeyecek.

EN AZ 10 METRE YOL BIRAKILACAK

Ayrıca orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamayacak. İmar planı hazırlanırken yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere, orman sınırı ile parsel arasında asgari 10 metre yol bırakılacak.

VAR OLAN BİNALARA 31 ARALIK 2023'E KADAR SÜRE

Mevcut binalar için de bu önlemlerden uygulanabilir olanların 31 Aralık 2023'e kadar uygulanması şartı getirildi. Ruhsat vermeye yetkili idarelerce bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenecek. Bu süre içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı imalat veya tesisatın yapımına başlanmış ise yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere yapım süresi tanınabilecek.



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