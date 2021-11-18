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Instagram bu özelliği kapatıyor!

Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor.

Ekleme: 18.11.2021 - 09:45 Güncelleme: 18.11.2021 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Instagram bu özelliği kapatıyor!Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'in fişini çekme kararı aldı.

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı aldı.

Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti.

Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu.

Aralık 2021 sonundan itibaren Threads kullanılamayacak.

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı.

Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.

Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.

Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.

Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.

Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında 'diğerleri' ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.

Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.

Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.
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