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Apple, evde akıllı telefon tamiri sağlayacak

ABD'li teknoloji şirketi Apple, akıllı telefon onarımlarını kendileri yapmak isteyenlere orijinal parçalar, dokümanlar ve aletler sağlayacağını bildirdi.

Ekleme: 18.11.2021 - 09:33 Güncelleme: 18.11.2021 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Apple, evde akıllı telefon tamiri sağlayacakApple'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların orijinal yedek parçalara erişiminin eskisi kadar sınırlandırılmayacağı vurgulanarak, kullanıcıların Apple'ın sağladığı parçalar, dokümanlar ve araçlar ile kendi tamir işlemlerini kendileri yapabileceği belirtildi.

KULLANICILAR EVDE DEĞİŞTİREBİLECEK

iPhone 12 ve iPhone 13 sahiplerinin batarya, ekran ve kamera modülü gibi en önemli yedek parçaları doğrudan Apple'dan satın alabilecekleri ifade edilen açıklamada, bunları şirketin sağlayacağı aletlerle kendi başlarına değiştirebilecekleri bildirildi.


MAC'LER İÇİN DE PARÇA SATILACAK

Kullanıcıların kendi kendine onarımları için parça satışı gelecek yılın başlarında ABD'de başlayacak ve 2022'de diğer ülkelere yayılacak. Kullanıcılar daha sonraki zamanda M1 çipli Mac bilgisayarlar için de parçalar satın alabilecek.

Apple'ın en yaygın onarımlar için 200'den fazla parça ve onarım için aletler sunması bekleniyor.

Apple, daha önce, yalnızca yaklaşık 5 bin yetkili servis sağlayıcısı ve 2 bin 800 bağımsız onarım hizmeti sağlayıcısına orijinal parçalara erişimi sağlıyordu.


ONARIM HAKKI TALEPLERİ

Apple'ın onarımlarını kendileri yapmak isteyenler için bir seçenek sunması tüketici hakları savunucularının uzun yıllar akıllı telefonların kullanım sürelerini uzatmak için "onarım hakkı" talepleri sonrası gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, daha fazla özelliğe sahip olan yeni cihazların onarımları daha karmaşık hale gelirken, Apple, kendi kendine onarımın "elektronik cihazları onarmak için bilgi ve deneyime sahip, teknolojiden anlayan kişilere" yönelik olduğunu belirtti.
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