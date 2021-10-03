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MHP toplantısına otobüs devrildi! 2 ölü, çok sayıda yaralı var!

MHP toplantısına otobüs devrildi! 2 ölü, çok sayıda yaralı var!

Bartın’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 17 kişi yaralandı. Midibüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:15
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 10:03
MHP toplantısına otobüs devrildi! 2 ölü, çok sayıda yaralı var!

Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

MHP BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISINA GİDİYORLARDI

Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI KÖKEÇ VE BİR PARTİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.

Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video

Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI CEMAL AKIN'IN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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