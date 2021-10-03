USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Koronavirüs rehberi güncellendi! Öğrencilerin karantina sürelerinde değişiklik

Koronavirüs rehberi güncellendi! Öğrencilerin karantina sürelerinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı, okullarda temaslı takibi rehberini güncelleyerek uygulanacak karantina süresini 4 gün olarak belirlendi. 5'nci günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda izolasyon sonlandırılacak.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:21
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:27
Koronavirüs rehberi güncellendi! Öğrencilerin karantina sürelerinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Buna göre yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün uygulanacak. 5'nci günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda izolasyon sonlandırılacak.

Haber Global'den Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre PCR yapılmadığı durumda ise 10'ncu günde maske ve mesafe kuralına uyarak karantinaları sonlandırılarak okula devam edecekler.

NEGATİF VE AŞILI TEMASLIYA KARANTİNA YOK

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül'de 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde de değişikliğe gitmişti. Buna göre tam aşılı temaslının HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak; 5'inci gün PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.

BAKAN ÖZER'DEN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, testi pozitif çıkan öğrencilerle ilgili olarak 1 hafta sonra testin negatif çıkması durumunda 14 gün karantina sürecini beklemeden tekrar sınıfa dönebileceği sinyalini vermişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı