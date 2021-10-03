CHP’li belediyeler borç batağında! 27 yıl sonra ilk kez yurtdışı kredilere yöneldiler

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana, Hatay belediyeleri tam bir borç batağına düştü. CHP'li yöneticiler, özellikle 2019 yerel seçimlerinden bu yana kimi belediyeleri milyarlarca, kimilerini ise milyonlarca lira borçlandırdı.



İBB'NİN BORCU İKİYE KATLANDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) borcu, iki buçuk yılda neredeyse iki kat arttı. İBB'nin 2019'da 25 milyar lira olan toplam borcu 2021 yılı itibariyle 44 milyar liraya kadar yükseldi. 23 Haziran 2019'da CHP'nin idaresine geçen İBB, son iki buçuk yıllık süreçte toplam 19 milyar lira borçlandı. Borçlanma limitlerini aşan İBB, 27 yıl sonra ilk kez borç alamayacak duruma geldi.



İç borçlanma limitleri tükenen İBB, çare olarak yurt dışı kredilere yöneldi. Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fransa Kalkınma Ajansı arasında 93 milyon euroluk (963 milyon lira) bir kredi anlaşması imzalandı.



ANKARA'DA 3 MİLYAR LİRA ARTIŞ



Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP yönetimindeki 2019 ve 2020 yıllarında, belediye meclisinden 1 milyar 815 milyon liralık borçlanma yetkisi aldı. 2021 yılının ilk 9 ayında da 1 milyar 230 milyon lira borçlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş yönetiminde 2019 yerel seçimlerinden bu yana toplam 3 milyar 45 milyon lira borçlandı.



İZMİR 5 KAT BORÇLANDI



CHP'li Tunç Soyer, bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu döneminden 2,5 milyar lira borç ile devraldığı belediyenin borcunu ilk 8 ayda 6.5 milyar liraya, 2021 yılı itibariyle ise 10 milyar liraya çıkarttı. Soyer, belediyeye bağlı şirketlerle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni iki buçuk yılın sonunda toplam 12 milyar lira borçlu duruma getirdi.



ESKİŞEHİR'İN BORCU 2 MİLYARI AŞTI



CHP'nin sembol belediyelerinden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu, belediye meclisinde onaylanan son kredilerle birlikte, 2021 yılı itibariyle toplam 2 milyar 150 milyon liraya ulaştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar 150 milyon lira ile en fazla borcu olan belediyeler arasında yer aldı.



EK BORÇ 615 MİLYON LİRA



Hatay Büyükşehir Belediyesi 2019, 2020 ve 2021 yıllarında toplam 615 milyon lira borçlandı. Belediyeye bağlı olan HATSU'nun borcu ile birlikte CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin güncel toplam borcu, 2 milyar 160 milyon lira oldu.



30 AYDA 500 MİLYON LİRA



CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisinden aldığı yetkilerle son 30 ayda 500 milyon lira borçlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti sözcüsü Ali Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclisinden aldığı yetkilerle 30 ayda yaklaşık 500 milyon lira borçlandığını teyit etti.