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ABD seçimleri çıkmazda!

ABD Başkanlık seçimlerinin sona ermesine rağmen, tartışmaları halen devam ediyor. Sandıktan çıkan sonuçlara göre seçimin galibi Demokrat Partili Joe Biden olmuştu. Ancak her fırsatta seçimi kendilerinin kazandığını dile getiren Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi. Trump açıklamasında oyların yeniden sayılacağını ve böylece seçimi kendisinin kazandığının ortaya çıkacağını söyledi.

Dünya / 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:14
ABD seçimleri çıkmazda!

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etti.

Oyların tekrar sayılacağını söyleyen Trump, seçimi kendisinin kazandığının ortaya çıkacağını söyledi.

Trump'ın mitingdeki sözlerinden satır başları şunlar:

"BİZ BAŞKAN OLACAĞIZ"

Eyaletler yeniden oy istiyorlar. Bu seçimin şaibeli olduğunu söylüyorlar. Şimdi kesinlikle oyların yeniden sayılması gerekiyor. Böylece biz başkan olacağız, siz de dünyanın en iyi halkı olacaksınız.

4 yıl bu Başkan ülkeyi yönetecek, biz bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Hepiniz başka başka yerlerden geldiniz. Böyle bir hareket daha önce görülmemişti. Bu harika bir hareket çok teşekkür ediyorum.
İnanılmaz bir kalabalık var burada. Lütfen kameralarınızı arka tarafa çevirin, inanılmaz bir görüntü var. Bakın arkalara kadar gidiyor bu kalabalık. Basın olarak kalabalığı çekin lütfen.

Gerçekten bu dönemde kötü şeyler gerçekleşecek. Biz bir yasa imzaladık. Kahramanlara zarar veremezsiniz, aksi takdirde zarar vermenin yolu hapishaneden geçer diyoruz. Bu yapılmıyor. Rudi, kentin cehenneme gidiyor, seni kullanabilirler.

Bunun arkasında son derece basit bir neden var, demokrasimizin kurtulması gerekiyor. Pek çok şey yapıldı, hala oyların nasıl olduğunu bilmiyorlar. Hala değerlendirmeler yapıldı. Kontrol kaybedildi. Pandemiyi şaibe yaratmak için kullanıyorlar. Neler olduğuna bakacak olursanız, öncelikle bunun asla gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz diyorlar.

"SEÇİMİN DOĞRU OLMASINI İSTİYORUZ"

8 hafta geri gidin diyorum bu kişilere. Biz doğru şeyler yapılmasını istiyoruz. Seçimin doğru olmasını istiyoruz. Çünkü Başkan ülkeyi yok edecek ve biz geride kalıp beklemeyeceğiz. Zaten böyle kişiler çok zayıf, ama güçlü kişiler de var, benim yanımda mücadele ettiler.

24 kişinin adını sayabilirim ama sizi sıkmak istemiyorum. Belki ben daha sonra Başkan'la konuşurum dediklerini diyorum. Bu kişiler patetik. Eğer Demokratlara bu yapılsaydı ülkenin her yanına dağılırlardı ve seslerini çıkarırlardı. Bizimle uğraşıyorlar. Siz bu ulusu kuran halksınız. Ulusu yıkan değil kuran kişilersiniz. Zayıf Cumhuriyetçiler çok fazla sayıda, güçlüler de var. Gözlerini kapadılar bu politikalar karşısında. Orduyu zayıf hale getirdiler, sınırları açtılar ve Amerika son sırada geliyor dediler.

"OYLARI ÇALIYORLAR"

Joe Biden Amerika politikasını yok edeceğim diyor. Bu ne demek? Bunu yapacaksanız bahsetmeyin bari. Mücadele etmezsek cehennemde olacağız. Şimdi Çin virüsü bahanelerini kullanıyorlar. Bu nedenle oyları çalıyorlar. Geçmişte böyle bir şey olmamıştı. Bu seçim akşam orada bitmişti. Yüzbinlerce oy öndeydik. Ardından gece ya da sabah saatlerinde saçmalık yaşandı ve bunlar bir anda yaşandı.

Biz gerçeklere bakıyoruz, dolayısıyla seçim yolsuzdur. Geçmişte böyle bir şey yaşanmamıştı. Tarihe bakacak olursa Amerika kutsanmış bir ülkedir. Dünya bizim hakkımızda 'adil seçim yapılmıyor' dediler. Medyamız konuşmaları, düşünceleri engelliyor, baskılıyor ve halkın düşmanı haline geliyor. Hiçbir üçüncü dünya ülkesi bunu yapmaya cesaret edemezdi.

Sanki bir boks maçında gibiyiz, arkadan bağlamışlar ellerimizi sürekli mücadele etmeye çalışıyoruz. Kibar olmak istiyoruz, herkese saygı duymak istiyoruz. Çok daha fazla mücadele etmemiz gerekecek. Siz anayasaya saygı duymak üzere göreve geliyorsunuz. Kongre'nin demokrasiye yönelik olan bu saldırıya bakması gerekecek. En cesur sloganlarla Kongre üyelerine sesleneceğiz. Hiçbir zaman ülkemizi zayıflıkla geri alamazsınız. Güçlü olmanız gerekiyor. Kongre'den talebimiz doğru şeyi yapmaları.

Burada bulunan herkes yürüyüşe geçecek. Barışçıl, vatansever biçimde seslerini duyuracak. Bugün Cumhuriyetçiler güçlü duracak mı, durmayacak mı bunu göreceğiz. Ülkemiz uzun dönemde kuşatma altında. Bu 4 yıldan daha uzun süredir kuşatma altında Amerika.

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