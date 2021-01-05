Somali'de şiddetli patlama!

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Mogadişu’nun Waberi ilçesinde, şehrin farklı bölgelerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi.



Bölgeye güvenlik görevlileri sevk edildi.



NE OLMUŞTU?



Somali'nin başkent Mogadişu'da 2 Ocak'ta bir Türk firmasının şantiyesine bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda ikisi Türk, beş kişi hayatını kaybetmişti.