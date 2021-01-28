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Mansur yatıyor, ilçeler çalışıyor

Seçimlerin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen birçok heykel açılışı gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, henüz park ve bahçe açılışları gerçekleştirmezken Başkentin ağaç ihtiyacı da AK Partili ilçe belediyeleri tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 09:26
Mansur yatıyor, ilçeler çalışıyor

Ankara'nın ilk Millet Bahçesini açan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni parklar için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok de, “Her mevsim olduğu gibi kışın da ağaçlandırma seferberliğimiz devam ediyor. Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle şehrimizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandırıyoruz. 2020 yılında ilçemize 94 bin adet ağaç ve 280 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaptık” dedi.

Bağlum'a yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi hakkında da bilgi veren Altınok, şunları anlattı: “436 bin metrekarelik alana yapacağımız Millet Bahçesi Ankara'nın nefes alacağı alan haline gelecek. Burası büyük bir rekreasyon noktası olarak vatandaşımıza hizmet verecek. Ankara'ya Orman Çiftliği'nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Projemiz Ankara'ya nefes aldıracak.”

Güneş santrali
Kızılcahamam ilçesinde ise belediye tarafından Taşlıca Mahallesinde, 18 bin dönüm arazi üzerinde, 3360 panelden oluşan güneş enerji santrali yapılıyor. Proje tamamlandığında yıllık 1 milyon 600 bin kilowatlık elektrik üretmesi hedefleniyor. Bu proje ile yılda yaklaşık 70 bin ağaçlık bir orman kadar karbon emisyonunun azaltılması sağlanacak.

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