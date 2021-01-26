HDP'li Eşbaşkanlar gözaltında!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.



Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. 3 katlı binada yapılan 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu.



HDP EŞBAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI!



HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanları gözaltına alındı. Öte yandan HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe binasında ele geçirilen terör örgütü PKK ile ilişkili doküman ve dijital veriler incelemeye alındı.





