Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye kapak

Rusya’da Batı destekli muhalif Alexei Navalny’in tutuklanmasının ardından olaylar çıktı. Polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.



NEVŞİN'DEN CÜNEYT ARKIN GÖNDERMELİ PROTESTO PAYLAŞIMI

Gazeteci Nevşin Mengü, olayların görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.



Nevşin Mengü’nün bu paylaşımına usta oyuncu Cüneyt Arkın’dan tokat gibi yanıt geldi..



Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.





