3 ile kritik sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-70 km/sa) esmesi beklenmektedir.



KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ YAĞIŞ: Bu akşam (23.01.2021) saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklenmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı



KOCAELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KÜTAHYA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.



ADANA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



HATAY 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA 3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA -2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS -8°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU 1°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



DÜZCE 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KASTAMONU -4°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



RİZE 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM -14°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu



HAKKÂRİ -10°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS -19°C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN -12°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR -5°C, 9°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP -2°C, 9°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT -3°C, 9°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 0°C, 11°C

Az bulutlu ve açık