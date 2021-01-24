3 ile kritik sel uyarısı!

Son dakika hava durumu tahminlerine göre Meteoroloji 3 il için sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı uyarısında bulundu. Yağış uyarısıyla ilgili yapılan tahminlerde vatandaştan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Bu illerde yağışların özellikle akşam saat 18.00'e kadar etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ocak 2021 Pazar günü hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-70 km/sa) esmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ: Bu akşam (23.01.2021) saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklenmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ADANA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -8°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU -4°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ -10°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -19°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -12°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP -2°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT -3°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 0°C, 11°C
Az bulutlu ve açık