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O da Trump'ı suçladı!

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Başkan Donald Trump'ı suçladı. McConnell, "Senato en son toplandığında, Kongrenin işini yapmasına engel olmak isteyen suçlulardan meclisimizi koruduk. Baskını yapan grup yalanlarla beslenmişti. Başkan ve diğer bazı önemli insanlar tarafından provoke edilmişlerdi" ifadesini kullandı. McConnell ayrıca Biden'ın yemin töreninin güvenli geçeceğini ifade etti.

Dünya / 19 Ocak 2021 Salı 22:45
O da Trump'ı suçladı!

ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi Parti ile Trump arasındaki sular durulmuyor. Cumhuriyetçilerin Çoğunluk Lideri McConnell, bugün yeniden oturumlara başlayan Senatoda Genel Kurula hitap etti ve siyasi gündemi değerlendirdi. Kongre baskını dolayısıyla duyduğu üzüntüyü yeniden dile getiren McConnell, "Senato en son toplandığında, Kongrenin işini yapmasına engel olmak isteyen suçlulardan meclisimizi koruduk. Baskını yapan grup yalanlarla beslenmişti. Başkan ve diğer bazı önemli insanlar tarafından provoke edilmişlerdi." ifadesini kullandı. McConnell, Trump'ın Senatoda yapılacak azil yargılamasının tarihi ve şekli konusunda henüz net olarak karar vermediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan McConnell, Biden'ın yemin törenine ilişkin "Yarın, seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin edecek. Burada, Kongrenin batı cephesinde güvenli ve başarılı bir tören gerçekleştireceğiz" dedi.

ABD KONGRESİ'NE KANLI BASKIN

ABD Kongresinde yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek. Baskının ardından bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Trump'a yüklenmiş ve kalabalığın şiddete yönelmesinden Trump'ı sorumlu tutmuşlardı.

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