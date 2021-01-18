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İmamoğlu kendisiyle çelişti!

İBB şirketlerinde çalışan personelin ek iş yapmasına ''Performans düşüklüğüne yol açacağı'' gerekçesiyle yasak koyan CHP'li İmamoğlu, İstanbul Büyükşehirspor Kulübü'nün kasasını emanet ettiği muhasip üye Tuncay Yılmaz'a, kendi şirketlerini de emanet etti. İmamoğlu, kendi koyduğu yasağı delen belediye başkanı olarak gündemdeki yerini aldı. Yanıt bulması gereken soru ise ''İmamoğlu, kendi şirketlerini teslim ettiği Tuncay Yılmaz'a belediye kulübünün kasasını neden emanet etti'' sorusu oldu.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:00
İmamoğlu kendisiyle çelişti!

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de kendisiyle çelişti. 

Ulus Haber'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, belediye şirketlerine, Genel Sekreter Yavuz Erkut imzasıyla gönderdiği genelgede personelin ek iş yapmasına yeşil ışık yakmayan İmamoğlu, söz konusu kendisi olunca kendi koyduğu yasağı gözünü kırpmadan deldi. İmamoğlu, ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat ve çocuklarının isimlerinin baş harfinden oluşan tek sahipli SSB Gayrimenkul adlı şirketlerin müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na tanıdık bir ismi, İBB Spor Kulübü muhasip üyesi Tuncay Yılmaz’ı getirdi.

İBB Başkanı seçilmeden önce SSB Gayrimenkul adlı inşaat şirketini teslim ettiği Tuncay Yılmaz’a seçimlerin hemen ardından apar topar İstanbul Büyükşehirspor Kulübü kasasını teslim eden İmamoğlu, aradan geçen 18 ayın sonunda bu kez de İmamoğlu İnşaat adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yrd. yaptı. Milyonlarca dolarlık iki şirketinde görev verdiği Tuncay Yılmaz’a, aynı zamanda belediyeye ait spor kulübünün kasasını teslim eden İmamoğlu’nun, ”Tuncay Yılmaz’ın bir eli spor kulübünde, diğer eli ise size ait iki şirketinizde olduğu için performans düşüklüğü yaşamıyor mu” sorusuna nasıl cevap vereceği ise şimdilik muamma.



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