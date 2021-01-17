Türkiye'de bir ilk! TSK'ya 'Songar' gücü!

ASİSGUARD tarafından özgün şekilde geliştirilen Songar'ın askeri kara aracına entegrasyonu da gerçekleştirildi.



Otonom olarak insansız sürüş gerçekleştirebilen, gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen askeri kara aracına entegre edilen Songar, aracın üstün vuruş yeteneği kazanarak sahadaki başarısına katkı sunacak.



Böylece kara aracına, güvenlik operasyonlarında hedefi önceden tespit ve imha etme konusunda önemli bir kabiliyet kazandırıldı.



7/24 HAZIR BEKLEYECEK



Songar silahlı drone sistemi sayesinde 4x4 askeri kara aracı havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak görev yapan Songar, otonom iniş-kalkış yeteneğiyle asimetrik tehditlere müdahale için 7/24 hazır bekleyecek.



DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞTURULDU



Songar'ın geliştirilmesinin ardından bir dizi çalışma yapıldı. Türk savunma sanayisinin yenilikçi sistemlerinden olan Songar'a otomatik makineli tüfekle bomba atar özelliklerinin eklenmesinden sonra TÜBİTAK SAGE'nin mühimmat sistemi Togan'ın entegrasyonu sağlandı.



Böylece Songar, sahada daha güçlü ve maliyet etkin bir yapıya kavuşturuldu.



Songar'ın kara aracına entegre edilmesiyle ürün geliştirme yol haritasında önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.



PUSU VE TEHDİTLERE KARŞI KORUMA SAĞLAYACK

Askeri teknolojik sistem Songar, otomatik makineli tüfekle donatılarak 3 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görevini icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip Songar, tekli veya çoklu drone sistemiyle hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor.



Songar, sınır ve sınır ötesi güvenlik operasyonlarında kara aracı entegrasyonuyla, pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla ve gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin şekilde kullanılabilecek.



SONGAR'IN GENEL ÖZELLİKLERİ



Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi (OASIS)



Milli Tasarım



Geri tepme sönümleme yeteneği



Namlunun 0-60° dikey eksende tevcih yeteneği



DRONE ÜZERİN MAKİNELİ TÜFEK (DMT)



Milli Tasarım



56 kalibre 45 mm NATO mermi



15'erli darbeler halinde seri atım (200 mermi) modları (ayarlanabilir)



ÇİFT KAMERA SİSTEMİ



Pilot Kamerası 10xzoom



Silah Kamerası



SONGAR ALT SİSTEM BİLEŞENLERİ



Drone Alt Sistemi



OASIS (Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi)



DMT(Drone Üzeri Makineli Tüfek Sistemi)



YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)



FONKSİYONLAR



Tekli veya çoklu drone sistemi ile eş zamanlı görev icra eder.



Tehdit/hedef bölge/noktanın havadan keşfini yapar.



Tehdidi etkisiz hale getirir.



Operasyon sonrası hasar tespitini gerçekleştirir.



Gerçek zamanlı görüntü aktarır.



TEKNİK ÖZELLİKLER



Operasyonel Menzil: 3 km



Operasyonel mühimmat yükü: 200 adet 5.56 kalibre 45 mm NATO mermi



Tam teçhizatlı ve tam yük mühimmat ile toplam ağırlık: 45 kg



MSL: 2800 m / AGL: 400 m



Boyutlar



Uçuş: 105 x 62 x75 cm



Taşıma: 65 x 62 x 75 cm



IP 67 standardına uygun tasarım



Sürüş kamerası (10x zoom) ve namlu kamerası ile çift kamera sistemi



Görev planlama ve uzaktan kumanda ile kullanım



Gerçek zamanlı görüntü aktarımı



Gece ve gündüz operasyon yeteneği



GPS ve GLONASS uyumlu seyrüsefer yeteneği



Atış sonrası hasar tespiti için görüntü kaydı