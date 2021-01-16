Başkan Erdoğan’dan kar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışına kayıtsız kalamadı. Erdoğan İnstagram hesabından daha önceki yıllara ait bir kar fotoğrafını paylaşarak 'Birka yıl öncesinden bir kar hatırası' yazdı.

Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

