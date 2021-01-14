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Başkan Erdoğan aşı oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen corona virüsü (koronavirüs) aşısını Ankara Şehir Hastanesi'nde az önce yaptırdı. Başkan Erdoğan aşı olduktan sonra Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" mesajı paylaştı. Erdoğan'ı aşı olurken yansıtan fotoğraflar da yayınlandı. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Erdoğan, aşıyı teşvik için tüm siyasi liderlere çağrı yaptı.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 18:36
Başkan Erdoğan aşı oldu!

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıklamıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da aşılamanın yapılacağı Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Ayrıca birçok AK Parti Milletvekili de Başkan Erdoğan'a eşlik etti. Başkan Erdoğan'ın ardından tüm devlet büyüklerinin de aşılanması bekleniyor.

'HAYIRLI OLSUN'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kovid-19 aşısını olduğunu Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, 'Tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz' ifadesini kullandı.

Twitter'dan aşı olduğu anlara ilişkin fotoğrafları da paylaşan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

'Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.'







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra 'Acil Kullanım Onayı' verilen CoronaVac aşısı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.



BEN DE AŞI OLDUM' PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu. Erdoğan, aşı olduğunu Telegram ve BİP'ten duyurdu.

Başkan Erdoğan, BİP hesabından 'Ben de aşı oldum' şeklinde bir açıklama yaptı.

25-30 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Başkan Erdoğan'ın aşı yaptırmasının topluma örnek olması açısından çok önemli olduğu değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, hastane çıkışı gazetecilerin karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak tüm personeliyle başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada büyük bir mücadeleyi sürdürdüler. Ve aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı.

Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

25 30 milyon doz aşı daha gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Bu kampanyayı nerelerde sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş durumda.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ...

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan Çin menşeili CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verilmişti.

Dün, Türkiye'ye getirilen ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yaptırmıştı.


Recep Tayyip Erdoğan

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