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Twitter'dan Trump'a bir darbe daha!

Facebook, Trump destekçilerinin sloganı olan "Stop the Steal" (Hırsızlığı/Çalmayı durdur) ifadelerini içeren bütün paylaşımları platformdan kaldıracak.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 00:25
Twitter'dan Trump'a bir darbe daha!

Sosyal medya platformu Twitter'ın hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından yüzde 12'ye kadar değer kaybetmişti.

TRUMP'A BİR DARBE DAHA!

Facebook, Trump destekçilerinin sloganı olan "Stop the Steal" (Hırsızlığı/Çalmayı durdur) ifadelerini içeren bütün paylaşımları platformdan kaldırma kararı aldı. 

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski sebebiyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı. Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, Trump'ın seçim kampanya ekibince kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" hesabını da askıya almıştı.

Trump ise Twitter'ın bu adımından sonra yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini vurgulayarak, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız." mesajını vermişti. "realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı Başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS"tan paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.

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