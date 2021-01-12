THY'den büyük başarı!

Koronavirüs salgını sürecinde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinden biri olan THY, bu sürede yolcularına sunduğu ekstra güvenli seyahat deneyimi ve almış olduğu kapsamlı hijyen tedbirleri ile APEX (Airline Passenger Experience Association) tarafından gerçekleştirilen 'APEX Health Safety' değerlendirmesinde en yüksek statü olan Diamond seviyesinde sınıflandırıldı.



EN YÜKSEK SEVİYE



Havayolu şirketleri salgın döneminde almış oldukları hijyen tedbir ve önlemlerine göre Gold, Platinum ve Diamond statülerinde kategorize edildi.Yapılan değerlendirmede açılan online denetim formundaki 10 kategoriden 75 temas noktası ile ilgili sorulara sağlık ve hijyen tedbirlerine ilişkin yanıtlar, somut göstergeler esas alınarak katılımcılarca işlendi.Diğer havayollarıyla birlikte puanlandırılan THY en yüksek sağlık ve güvenlik seviyesini ifade eden Diamond statüsünü elde ederken hizmet yaklaşımının kalitesini olağanüstü şartlarda da korumuş oldu.



Salgının başlangıcından itibaren , yolcularının sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla kapsamlı tedbirler ve bu yönde geliştirilen yenilikleri titizlikle hayata geçiren Türk Hava Yolları'nın Diamond statüsünü elde etmesinde yer hizmetlerindeki temassız check-in süreçleri, sosyal mesafe uygulaması, girişlerde ateş ölçümü, havaalanındaki Kovid-19 testi hizmetlerinden, uçak içerisinde alınan sosyal mesafe tedbirleri, ekstra temizlik önlemleri, uçuşlarda görevlendirilen hijyen uzmanları ve tüm yolculara sunduğu hijyen kitlerine kadar onlarca kriter göz önünde bulunduruldu.



"ÖZVERİ İLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



Sonuçları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Yolcularımızın, pandemi koşullarında da seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine yönelik aldığımız kapsamlı hijyen tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam ediyoruz. Bu dönemde başta uçuşlarımızda görevlendirdiğimiz 'Hijyen Uzmanı' kabin ekiplerimiz, tüm yolcularımıza sunduğumuz hijyen setlerimiz olmak üzere, havalimanları ve uçaklarımızda aldığımız tedbirlerle yolcularımızın seyahatleri boyunca kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladık. Güvenli seyahat standartlarımızın, en yüksek seviye olan Diamond statüsünde karşılık bulması bizim için memnuniyet verici. Yolcularımıza mümkün olan en iyi seyahat deneyimini sunabilmek adına özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.



"THY'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"



APEX CEO'su Dr. Joe Leader da "Türk Hava Yolları, hastane seviyesinde sunduğu sağlık güvenliği uygulamaları ile birlikte yolcularına Diamond sertifikalı inanılmaz bir yolcu deneyimi yaşatıyor. Havayolu şirketi, 127 ülkeyi kapsayan geniş uçuş ağı üzerinde ele aldığı yolcu sağlığı güvenliği planını, KOVİD-19 salgınının başlangıcından itibaren adım adım uygulamaya geçirdi. APEX, Türk Hava Yolları'nın dünya genelinde yolcu güvenliği konusunda sergilediği bu inanılmaz bağlılık ve gayretini takdir ediyor." dedi.



Pandeminin hâli hazırda devam etmesi, değişime müsait şartlar uyarınca alınması gereken tedbirler zaman zaman değişiklik gösterse de süreklilik gerektirdiğinden, değerlendirmede yer alan tüm havayollarının pandemi kaynaklı aldıkları tedbirler ve tatbik ettikleri bu yönlü uygulamalar her üç ayda bir denetlenerek statülerinin devamlılığı takip edilecek.