Başkan Erdoğan da Bip'e katıldı!

WhatsApp'ın son güncellemesi tepki topladı, milyonlarca kişi verilerini riske atan WhatsApp'ı silip başta yerli uygulamalar olmak üzere farklı mesajlaşma programlarına yöneldi.



BAŞKAN ERDOĞAN BİP'TE



Gelişmeler sürerken Başkan Erdoğan'ın da 'BİP ve Telegram' uygulmayalarına katıldığı bilgisi paylaşıldı.



Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da. Katılmak için; BiP: https://channels.bip.ai/join/rterdogan Telegram: https://t.me/RTErdogan' ifadelerine yer verildi.



TÜRKİYE REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI



Whatsapp'ın Türkiye'deki kullanıcılardan istediği skandal gizlilik sözleşmesinin ardından vatandaşlar ABD menşeili Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulamasını boykot etti. Bunun yerine Türk mühendisler tarafından geliştirilen tamamen yerli olan BİP uygulamasına milyonlarca kişi akın etti. Türkiye'den istediği skandal izinlerle vatandaşın gizliliğini tamamen ortadan kalkması nedeniyle kan kaybeden Whatsapp'a Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Bu durdurma kararı ile sözleşmeyi onaylamayanların uygulamayı kullanamayacaklarını belirten WhatsApp artık sözleşmeyi kullanıcılara dayatamayacak.









