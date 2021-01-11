Ankara yine sallandı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ankara Kalecik'te saat 19.54'te 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.



Yerin 4.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kırıkkale ve Çankırı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.