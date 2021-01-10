Harran Üniversitesi'nde yangın!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna ait, içerisinde yatak ve ranzaların bulunduğu lojistik deposunda yangın çıktı.



Yangına 20 itfaiye aracı, 5 TOMA ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait arazözler sevk edildi. Büyük bir kısmı kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları devam ederken depoda bulunan birçok eşyanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren olay yerine gelerek çalışmaları izledi, yetkililerden bilgi aldı.



Vali Erin, gazetecilere, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi. Kısa sürede tüm binayı kaplayan yangın esnasında zaman zaman patlama sesleri geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.



Kısa sürde tüm binayı saran yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.