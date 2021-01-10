USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,36 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Harran Üniversitesi'nde yangın!

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde lojistik depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale için harekete geçti.

Güncel / 10 Ocak 2021 Pazar 19:40
Harran Üniversitesi'nde yangın!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna ait, içerisinde yatak ve ranzaların bulunduğu lojistik deposunda yangın çıktı.

Yangına 20 itfaiye aracı, 5 TOMA ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait arazözler sevk edildi. Büyük bir kısmı kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları devam ederken depoda bulunan birçok eşyanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren olay yerine gelerek çalışmaları izledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Erin, gazetecilere, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi. Kısa sürede tüm binayı kaplayan yangın esnasında zaman zaman patlama sesleri geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kısa sürde tüm binayı saran yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı