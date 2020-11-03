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Mansur Yavaş'tan büyük sorumsuzluk!

Mansur Yavaş'ın "Başkent'in keyfini sür" videosuna tepki yağıyor... Görüntüleri örnek alacak kişilerin kendisine ve çevredeki insanlara zara vermesinden korkuluyor...

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 14:43
Mansur Yavaş'tan büyük sorumsuzluk!
Video için tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Başkent'in keyfini sür' kampanyasına ilişkin hazırlattığı video bir çok kişinin tepkisini çekti.

Hazırlanan videoda bisikletli bir çocuğun merdivenlerden atlaması ve caddede olmadık hareketler yapması dikkat çekiyor.

Bu videoyu örnek alan çocukların cadde ve sokaklarda bisikletiyle tehlikeli hareketler yapıp kendilerine ve çevredeki insanlara zarar verebileceği Mansur Yavaş ve ekibinin hiç aklına gelmiyor mu?

Mansur Yavaş

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