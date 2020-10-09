Fransa'da yeni rekor!

Dünya koronavirüsle boğuşurken, Avrupa'da da koronavirüs salgını gün geçtikçe etkisini arttırıyor.



20 BİN 339 YENİ VAKA



Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 339 yeni vakanın tespit edildiği, 62 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



CAN KAYBI İSE 32 BİN 630'A YÜKSELDİ



Ülkede toplam vaka sayısı 691 bin 977'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 630'a yükseldi. Bakanlık, 921'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 837 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.



REKOR VAKA SAYISI



Fransa'da bugün salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.