Ermenistan perişan! Böyle vuruldular!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde 13 köyün Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurmuştu.









Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kahraman Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesindeki Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail bölgesindeki Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan bölgesindeki Venedli ve Mirzehesenli köylerini, Gubadlı bölgesindeki Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.





SİHA'LAR YERLE BİR ETTİ!



Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait birlikleri ve askeri teçhizatları imha etti. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde bulunan Ermenistan ordu birliklerini ve askeri teçhizatlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.