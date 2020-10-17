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Azerbaycan, Ermenistan'dan Gence intikamını böyle aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatının imha edilme anı yeraldı. Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya / 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:38
Azerbaycan, Ermenistan'dan Gence intikamını böyle aldı
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Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

GARDAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı.

Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatının imha edilme anı yer aldı.

ALİYEV CEVABINI VERECEĞİZ DEMİŞTİ
Aliyev, 'Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Aliyev, Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentini işgalden kurtardığını açıklamıştı.

ErmenistanAzerbaycanFuzuli

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