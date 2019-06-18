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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor

Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor

Taşan derelerden detaylar

İş Makinesi Sel Felaketi Felaket Toprak Kayması Yükselen 

-Bahçelerden ve çevrelerden detaylar
-Sakargeriş mahalle muhtarı İsa Topal ile röp.
-İş makinelerinin yolları açmasından detaylar
-Yaralanan Adem Meydan ile röp.
-Detay görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun bazı ilçelerinde yaşanan selin ardından kapanan yolları açmak için çalışmalar devam ediyor. Ordu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonucu Çamaş, Korgan, Gürgentepe, Kumru, Ünye ilçelerinde toprak kayması ve küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Aşırı yağışlar sonrası debisi yükselen dereler de taştı. Ulaşıma kapanan mahalle yolları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor. Çamaş ilçesine bağlı Sakargeriş Mahallesi Muhtarı İsa Topal, sabah saatlerinden itibaren sel felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Mahallenin bazı yollarında ulaşımın kapandığı, ilçenin de bazı kesimlerinde ulaşımın aksadığını belirten Muhtar Topal, “Yapılan çalışmaların sonucunda nispeten ulaşım açıldı. Ama tamamen mahallelerin içerisine girmiş değiliz. Bazı mahallemize ulaşım halen sağlanamıyor. Sel sonrası mahallemizde 5-6 mahallemizi tahrip etti. Bahçelerde heyelan oluştu” dedi.
Su baskınını önlemeye çalışırken yaralandı, iş makinesi ile yola taşındı Mahalle sakinlerinden Adem Meydan ise derelerin taşması sonucu oluşan su baskınlarını önlemeye çalışırken yaralandığını belirtti.
İş makinesi ile yolun açık olan kısmına kadar taşınan Meydan, “Sabah saatlerinde köyü su bastı. Biz de suyun önüne kesmek için taş dizerken yaralandım. Beni de suya düşürdü, kendimi zor kurtardım” şeklinde konuştu.

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