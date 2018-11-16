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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Bursa'da sahne aldı

Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Bursa'da sahne aldı

- Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'un konserinden detaylarBURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'u konuk etti.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen konseri Polonyalı orkestra şefi Marek Pijarowski yönetti."Queen Elizabeth", "Wieniawski" gibi birçok keman yarışmasında birincilik alarak müzik otoritelerinin dikkatini çeken Soyoung, Bursa lı sanatseverlerin beğenisini de kazandı.Konserde Soyoung, Dimitri Şostakoviç'in "Keman Konçertosu no:1" ve Antonin Dvorak'ın "Senfoni no:8" gibi eserlerini BBDSO eşliğinde sundu.Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Soyoung Yoon ve Marek Pijarowski'nin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Yarış Cenin Otorite Orkestra Şefi Kışla 

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