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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Endonezya'da Mevlit Kandili idrak edildi - CAKARTA

Endonezya'da Mevlit Kandili idrak edildi - CAKARTA

- Kandil programından detaylar - Etkinliğe katılan Bilal Waryono'nun röportajıCAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta 'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Başkentte, ülkenin özgürlük simgesi Monas Ulusal Anıtı alanında yatsı namazı sonrası düzenlenen programda bir araya gelen binlerce kişi, Mevlit Kandili'ni idrak etti.Din adamlarının yanı sıra Bogor, Bekasi ve Bandung gibi çeşitli kentlerden Müslümanların katıldığı programda, alanda kurulan platformda ilahiler ve Kur'an - ı Kerim okundu.Etkinliğe Bogor kentinden katılan Bilal Waryono, ''Peygamber Efendimizin doğumunu kutlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiği için mutluyum. Burada yoğun bir kalabalık var. İnşallah yaptığımız dualarla gecenin bereketinden faydalanırız.'' dedi.

Özgürlük Cenin Kalaba Alabalık Başkent 

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