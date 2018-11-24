Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' konseri

Bursa'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' konseri

Bursa 'da "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" konseri

: - Konserden detaylar Bursa 'da "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" konseriBURSA (AA) - Bursa 'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Nilüfer Kadın Korosu farkındalık konseri verdi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri şef Aysel Gürel yönetti.Yöresel giysilerle 175 kadından oluşan koro Denizli, Bursa , Erzurum gibi yörelerin yanı sıra farklı kültürlerin tanınmış eserlerini seslendirdi.Koronun seslendirdiği " Bursa 'nın Ufak Tefek Taşları", "Tuna Nehri", "Arpa Buğday Daneler" gibi türkülere zaman zaman sanatseverler eşlik etti.Konserde, temsili kına gecesini canlandıran dans grubunun gösterisi ilgiyle izlendi.Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan koro uzun süre ayakta alkışlandı.

Cenin Farkındalık Kına Gecesi Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı