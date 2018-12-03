3 Aralık Dünya Engelliler Günü - TUNCELİ

- Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in salona gelişi - Vali Sonel'in bir engelli çocuğu sevmesi - Vali Sonel'in 81 yaşındaki Hakkı Bozdağan ile konuşması - 28 yaşındaki engelli Aliye Çetin Akalın'ın konuşması - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in konuşması - Şiir dinletisi - Engelli çocukların erik dalı oynaması - 9 yaşındaki Arda Katırcı'nın İstiklal Marşı'nı okuması - Engelli kızların bale gösterisi - 81 yaşındaki Hakkı Bozdağan'ın kaval dinletisi - Engelli bir kızın piyano dinletisi - Engellilerin solo ve koro müzik dinletisi - Programın kapanışı 3 Aralık Dünya Engelliler GünüTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle tören düzenlendi. İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Umudumuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Hatırlanmak bir gün değil her gün" projesiyle kent genelinde engellilere, yaşlılara, şehit ailelerine ve gazilere düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdiğini ve sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini söyledi.
Sonel, şunları kaydetti:"Artık devletimizin ulaşmadığı ev, aile, garip yok. Biz ne yaparsak yapalım eğer bir yetim veya öksüz evladımıza ulaşamazsak eğer engeli olan bir vatandaşımıza ulaşamazsak, ne yaparsak yapalım onların hiçbir önemi kalmaz ama Tunceli 'de hamdolsun, sadece 3 Aralık'ta değil, sadece mayıs ayında engelliler haftasında değil, yılın her günü sizlere ulaşarak devletimizin şefkatini, merhametini, güler yüzünü ve sıcaklığını göstermeye çalışıyoruz."Engelli gençlerin okuduğu şiirler, müzik ve dans gösterisi ile devam eden programda, otizm spektrum bozukluğu olan 9 yaşındaki Arda Katırcı'nın İstiklal Marşı'nı okuması ve Mazgirt ilçesi Karabulut köyünden katılan 81 yaşındaki Hakkı Bozdağan'ın kaval dinletisi büyük ilgi gördü.