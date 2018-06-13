Bakan Özlü: 'Seçimde en iyi sonucu çıkaracağız' - DÜZCE
Bakan Özlü: "Seçimde en iyi sonucu çıkaracağız" - DÜZCE - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşması - Genel detaylar"Seçimde en iyi sonucu çıkaracağız" - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Sınıf geçmek mümkün, biz sınıfımızı geçeriz ama orta ile sınıf geçmek var, iyi ile geçmek var, pekiyi ile geçmek var. Takdirname almak var. Takdirname alacağız ve en iyi sonucu çıkaracağız"DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçiminden en iyi sonuç ile çıkacaklarını ifade ederek, "Seçimden takdirname alacağız ve en iyi sonucu çıkaracağız." dedi. Düzce AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'a az zaman kaldığını söyledi.
Seçim çalışmalarının devam ettiğini, planlanan köy ziyaretlerinin tamamlandığını belirten Özlü, son günleri daha iyi değerlendireceklerini kaydetti. Sandık görevlilerinin her seçimde olduğu gibi bu kez de sandıklarda oyların doğru sayılması, oy kullanmayanların kullanmasının sağlanması gibi çok önemli görevi yerine getireceğini anlatan Özlü, "Esasen bu seçimin sonuçları size bağlıdır." diye konuştu. Bakan Özlü, seçim sonuçlarını sınıf geçmeye benzeterek, "Sınıf geçmek mümkün, biz sınıfımızı geçeriz ama orta ile sınıf geçmek var, iyi ile geçmek var, pek iyi ile geçmek var. Takdirname almak var. Takdirname alacağız ve en iyi sonucu çıkaracağız." ifadelerini kullandı.Televizyon programlarında adayların vaatlerini anlattığını dile getiren Bakan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın tüm konuşmaları hep yapmak ve sevgi üzerinedir. Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söylüyoruz, sevgi ile şefkatle davranıyoruz. Karşı taraf yıkmak üzerine konuşuyor. Kinle ve nefretle davranıyor, öfkeyle davranıyorlar. Aramızdaki fark budur. Muhalefet söylemlerine bakın, sevgi, şefkat, kucaklama, kapsama göremezsiniz. Tutturmuşlar AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, başka da söyledikleri bir şey yok. Türkiye'nin geleceği, sadece Türkiye'nin de değil, bu bölge ve mazlumların geleceği AK Parti'nin geleceği ile ilgilidir. Biz ne kadar güçlü olursak, AK Parti ne kadar güçlü olursa, Türkiye o kadar güçlü olacak, bölgemizdeki yoksullar, mazlumlar, haksızlığa uğrayanlar o kadar güçlü olacak. Dolayısıyla partililerimizden şu son 10 günde büyük bir heyecan, şevkle ve istekle çalışmalarını istiyoruz."Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, programın ardından partililerle selamlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.