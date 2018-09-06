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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türk basketbolunun acı günü

Türk basketbolunun acı günü

İsmet Badem arşiv görüntü

- İSTANBUL

Sosyal Medya Trafik Kazası Akkale Basketbol Forma 


- Türk basketbolunun efsaneleri arasında yer alan İsmet Badem geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türk basketbolunun efsane isimlerinden, yorumcu ve yazar İsmet Badem, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem sosyal medya hesabından, "Maalesef babam İsmet Badem'i Kaybettik! Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız" ifadeleriyle duyurdu. İsmet Badem kimdir 1972-1973 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Samsunspor ile yıldızı parlayan İsmet Badem, daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydi. Basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika'da, Mozambik'te yaşadı. Maçlarda yaptığı yorumlarla dikkat çeken Badem, aynı zamanda basketbol yazarlığı da yaptı.
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