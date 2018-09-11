Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

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- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktörür Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli takımlardan dönen Nejc Skubic, Abdou Razack Traore ve Wilfred Moke de katılırken, Paolo Hurtado da takımla birlikte çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri, çabukluk çalışması ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma ve dönüşümlü olarak yapılan topla oyun-pas çalışması ile devam etti. Antrenman savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamlandı.

