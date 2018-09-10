Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası mesaisi başladı
- Güç ve kondisyon antrenmanından detay - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Hakan Günal'ın açıklaması - Kadın hentbol takımının antrenörü Hakan Günal: - "Brühl ile iki zor maç oynayacağız. Seyircimizin desteğini arkamıza alarak turu geçeceğiz"KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Brühl ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Kadınlar Süper Lig'in ilk maçında Yenimahalle Belediyespor'u 32 - 25 Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası'nda cumartesi ve pazar günü Brühl takımı ile tur maçına çıkacak.Takım, kentteki özel bir spor salonunda güç ve kondisyon antrenmanı yaptı. Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.
Sezon başlangıcının kendilerini için önemli olduğunu anlatan Günal, "Sporcularım sayısal olarak az olmalarına ve her türlü zorluğa rağmen tüm mücadele ruhlarını ortaya koyarak güzel bir galibiyet aldılar. Önümüzde 2 önemli Avrupa Kupası maçı var. Yenimahalle maçı kupa maçında nasıl bir performans göstereceğimizi görmemiz açısından önemliydi. Bu sınavdan başarı ile geçtik." ifadelerini kullandı.EHF Kupası maçlarının hazırlıklarına başladıklarını belirten Günal, "Güç ve kondisyon antrenmanı ile hazırlıklarımıza başladık. Yarın teknik, taktik ağırlıklı çalışmalara başlayacağız." diye konuştu. Hakan Günal, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Oyun kurucumuz Aslı'dan yoksun maça çıkacağız. Kaptanımız Serpil'in durumu belli değil. Sahaya çıkacak arkadaşlarımızın, eksik arkadaşlarını aratmayıp elinden gelenin en iyisini yaparak gruptan çıkacağına inanıyorum. Cumartesi ve pazar günleri Brühl ile iki zor maç oynayacağız. Seyircimizin desteğini arkamıza alarak turu geçeceğiz."