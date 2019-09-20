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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Judocular 'UNESCO' için tatamiye çıktı - EDİRNE

Judocular 'UNESCO' için tatamiye çıktı - EDİRNE

Judocular "UNESCO" için tatamiye çıktı - EDİRNE - Üniversiteler Arası Uluslararası Judo Turnuvası'ndan görüntüler - Judo Milli Takımı Antrenörü ve TÜ Kırkpınar BESYO Dr. Öğretim Üyesi Şengül Demiral'ın açıklamasıJudocular "UNESCO" için tatamiye çıktı - UNESCO Dünya Üniversite Spor Günü kapsamında Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversiteler Arası Uluslararası Judo Turnuvası'nda 150 sporcu mücadele ediyorEDİRNE (AA) - Üniversiteler Arası Uluslararası Judo Turnuvası, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) başladı.
UNESCO Dünya Üniversite Spor Günü kapsamında Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu (BESYO) tarafından düzenlenen, Türkiye Judo Federasyonu ve Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce desteklenen turnuvada 150 sporcu madalya için tatamiye çıktı.TÜ 75. Yıl Spor Salonu'nda farklı kategorilerde gerçekleşen karşılaşmalarda sporcular, mücadelelerini sürdürüyor.Judo Milli Takımı Antrenörü ve TÜ Kırkpınar BESYO Dr. Öğretim Üyesi Şengül Demiral, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın sporculara uluslararası alanda tecrübe kattığını söyledi.

UNESCO Dünya Üniversite Spor Günü etkinlikleri kapsamında uluslararası bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Demiral, turnuvaya Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'dan sporcuların katıldığını belirtti.
Turnuvanın yoğun katılımla yapıldığını anlatan Demiral, "Organizasyonun temel amacı, UNESCO Dünya Üniversite Spor Günü kapsamında dünyanın birçok yerinde yapılan etkinliklere aynı anda eşlik etmek ve aynı duyguları paylaşmak. Spor bu anlamda çok önemli etkinlik. Uluslararası etkinlikle özellikle yıldızlar kategorisinde yarışan 13 - 14 yaşındaki çocuklar güzel tecrübeler kazanıyor." şeklinde konuştu.
"Turnuva, düzenlenecek judo eğitimlerinin ardından pazar günü sona erecek.

Yarış Dera Uluslararası Gori Pazar Günü 

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