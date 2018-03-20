İyileşmek için başladığı yüzmede hedefi milli takım - TRABZON
- Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzundan görüntü - Metehan Ender Ulaş'ın yüzme havuzuna gelmesi - Ulaş'ın üzerini değiştirmesi - Ulaş'ın yüzme görüntüsü - Ulaş ile röportaj - Okulun beden eğitimi öğretmeni ve yüzme takımı hocası Mehmet Çavuşoğlu'nun konuşması - Trabzon 'da yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağı diğerine göre kısa kalan 14 yaşındaki Metehan Ender Ulaş, doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede milli takımı hedefliyor - Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Ulaş:"Yüzmeyle beraber yürümeyi de ilerlettim. Şimdi tek koltuk değneğiyle yürüyebiliyorum" - Beden eğitimi öğretmeni Çavuşoğlu:"İl kapsamında okullar arası yüzme yarışmalarına katılmasını teklif ettim. O da kabul etti. İlk kez yüzme yarışlarına katıldı. 2 gün süren yarışmada, tek engelli sporcu olarak engelli olmayan rakipleriyle mücadele etti ve zoru başardı"TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon 'da yaşayan 14 yaşındaki Metehan Ender Ulaş, geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisinin yanında doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede milli takıma kadar yükselmeyi hedefliyor.Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Ulaş, 4 yaşında evinin önünde oyun oynarken trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından yürüme yetisini kaybeden Ulaş, Ankara'daki bir hastanede tedavi altına alındı.Uzun bir tedavi süreci ve 3 ameliyatın ardından ayağa kalkmayı başaran Ulaş'a doktorları, sağ bacağındaki kısalığın yüzmeyle düzelebileceğini söyledi.
Bunun üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un yüzme takımına katılan Ulaş, okulunun yüzme takımıyla katıldığı il genelindeki yarışmada başarılı bir performans sergiledi.Metehan Ender Ulaş'ın yer aldığı takım, yarışmada üçüncü oldu.Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacağındaki kas zedelenmesinden dolayı 11 yıldır sağ ayağını kullanamadığını söyledi.
Sağ bacağındaki kısalık nedeniyle tedavi gördüğünü ve senede bir kez Ankara'ya kontrole gittiğini anlatan Ulaş, "Sağ bacağım üzerine güç uygulayamıyorum. Doktorların tavsiyesi üzerine yüzme sporuna başladım. 18 yaşına kadar düzeleceğini söylüyorlar." dedi. Ulaş, "Yüzmeyle beraber yürümeyi de ilerlettim. Şimdi tek koltuk değneğiyle yürüyebiliyorum. Yüzme, ayağa kalkmamda ve yürümemde etkili oldu." diye konuştu. Okulda yüzme sporuyla ilgili takım kurulduğunu öğrenince arkadaşlarının "Sen yapabilirsin, başarırsın." diyerek kendisine cesaret verdiğini anlatan Ulaş, "Hocamın ve arkadaşlarımın desteğiyle hem takıma hem de Trabzon genelinde düzenlenen yarışmalara katıldım ve güzel bir başarı elde ettik. Hocam bana güvendi, onun ve arkadaşlarımın desteği olmasaydı yarışmalara katılamazdım." ifadelerini kullandı.Ulaş, kaza geçirdikten sonra tedavi süreci boyunca hayata küsmediğini ve pes etmediğini vurgulayarak şunları söyledi:"Daha da uğraştım. Sürekli bacağımın düzelmesi için çalıştım. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadım. Benim gibi engeli bulunan arkadaşlarım da vazgeçmesin, sonuna kadar uğraşsınlar. Herkesin spora yönelmesini istiyorum çünkü ben düzelsem de düzelmesem de yüzmeye devam edeceğim."Milli takım sporcusu Haktan Durmuş'un da aynı okulda eğitim aldığını belirten Ulaş, Durmuş gibi çok çalışıp ay - yıldızlı bayrak altında lisanslı sporcu olmak istediğini kaydetti. - Çavuşoğlu: "Hedefini belirlediği takdirde çok başarılı olacağını düşünüyorum"Okulun beden eğitimi öğretmeni ve yüzme takımı hocası Mehmet Çavuşoğlu da 6 yıldır okullarında yüzme sporuyla ilgili takım oluşturduklarını belirterek, "Takım kurarken, öğrencilerim Metehan'ın da takımda olmasını istedi. O şekilde kendisini takıma dahil ettik. İl kapsamında okullar arası yüzme yarışmalarına katılmasını teklif ettim. O da kabul etti. İlk kez yüzme yarışlarına katıldı. 2 gün süren yarışmada, tek engelli sporcu olarak engelli olmayan rakipleriyle mücadele etti ve zoru başardı." diye konuştu. Çavuşoğlu, takımının yarışmada üçüncülük elde ettiğini kaydederek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Metehan'ı yarışmaya katılarak gösterdiği cesaretten ötürü başarı belgesi ve madalya ile ödüllendirdi ve engelliler yüzme takımında yer alması için teklif geldi. Sağlık için başladığı sporda hedefini belirlediği takdirde çok başarılı bir sporcu olacağını düşünüyorum çünkü yüzmek ona iyi geliyor." ifadelerini kullandı.