İsmet Badem'in vefatı - ÇANAKKALE

- Olay yerinden genel görüntü - Cenazenin olay yerinden kaldırılması - Motosikletin görüntüsü - Karayolundan genel görüntüİsmet Badem'in vefatı - Çanakkale 'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem'in cenazesi cumartesi günü toprağa verilecekÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem (72), 8 Eylül Cumartesi günü Seddülbahir'de toprağa verilecek.Alınan bilgiye göre, eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle Biga - Çan karayolunun 9'uncu kilometresinde direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetti. Badem'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.İsmet Badem'in cenazesinin, cumartesi günü Seddülbahir'de ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.