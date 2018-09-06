Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsmet Badem'in vefatı - ÇANAKKALE

İsmet Badem'in vefatı - ÇANAKKALE

- Olay yerinden genel görüntü - Cenazenin olay yerinden kaldırılması - Motosikletin görüntüsü - Karayolundan genel görüntüİsmet Badem'in vefatı - Çanakkale 'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem'in cenazesi cumartesi günü toprağa verilecekÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem (72), 8 Eylül Cumartesi günü Seddülbahir'de toprağa verilecek.Alınan bilgiye göre, eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle Biga - Çan karayolunun 9'uncu kilometresinde direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetti. Badem'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.İsmet Badem'in cenazesinin, cumartesi günü Seddülbahir'de ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Cenaze Trafik Kazası Akkale Basketbol Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı