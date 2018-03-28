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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İrfan Buz: 'Konyaspor maçından 3 puan almak istiyoruz'

İrfan Buz: 'Konyaspor maçından 3 puan almak istiyoruz'

Antrenmandan görüntü

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-İrfan Buz'un konuşması

- İrfan Buz: "Konyaspor maçından 3 puan almak istiyoruz" ANKARA

- Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor ile pazar günü oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Sadece bu müsabakaya odaklandık. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakada 3 puan almak istiyoruz" dedi.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk edeceği Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımının antrenman çalışmalarının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Çok ciddi bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Buz, "Konyaspor ile içeride oynayacağımız müsabaka bizim için çok önemli. Son müsabakalara baktığımızda 4 maçta 8 puan alan bir Osmanlıspor var. Bu müsabakayı kazanmak istiyoruz ve sadece bu müsabakaya odaklandık. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakada 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.
Bir gazetecinin, "Önünüzde Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi maçlar var. Bu fikstürü değerlendirir misiniz" şeklindeki sorusuna Buz, "Son haftalarda hep fikstüre bakılıyor. Bir olaya odaklanmanız gerekiyor. Olay da önümüzdeki Konyaspor maçı. Fikstüre bakarak buraya odaklanmadığınız zaman olaydan uzaklaşabiliyorsunuz. Bu saatten sonra kime karşı oynayacağınız önemli değil. Önemli olan bu müsabakaya odaklanmanız. Biz 2-3 hafta sonraki maçlara bakmıyoruz, önümüzdeki Konyaspor maçlarına bakıyoruz" cevabını verdi. Buz, verilen milli maç arasını çok iyi değerlendiklerini belirterek, bazı oyuncularının milli takıma gittiğini vurguladı.
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