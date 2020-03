Fırat Gül: 'Karamsar olmaya gerek yok'

-Detaylar



Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül:



- Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül takımın kötü gidişatından dolayı karamsar olmadıklarını belirterek, "Önümüzde 9 tane maç var. Her maçtan hedeflediğimiz skoru almaya çalışarak oynayacağız" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 5. haftasında anlaştığı Teknik Direktör Osman Özköylü ile geçtiğimiz hafta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Fırat Gül'ü getirmişti. Gül, takımla çıktığı ilk maçında deplasmanda Giresunspor’a karşı sahadan 2-0 mağlup ayrılan taraf oldu. "Maça toplantılarla hazırlandık" Kulüp tesislerinde basın toplantısı yapan Fırat Gül, Giresunspor karşılaşmasını değerlendirerek, "Buraya cuma günü geldik. İki tane antrenmana çıkma şansımız oldu. Çok fazla takımla beraber vakit geçirme şansımız olmadı. Toplantılarla maça hazırlandık. Cuma ve pazar günü antrenman ardından pazartesi günü maç oynadık. Bu kısa sürede elimizden geleni yapmaya çalıştık. Oyun planında dahil yapmak istediğimiz işleri, oyun savunma planındaki işleri mümkün olduğunca yapmaya çalıştık. Boluspor bu maçta baskın, topa hakim olan, oyunu rakibe kabul ettiren taraftı. Bundan sonra da aynı şekilde oynamaya devam edecek. Oynadığımız oyundan vazgeçmeyeceğiz. Oynadığımız her maçı da bu anlayışla oynayacağız" şeklinde konuştu.

"İyi bir takımız" Sezonu istedikleri yerde bitireceklerini belirten Gül, "Önümüzde 9 tane maç var. Her maçtan hedeflediğimiz skoru almaya çalışarak oynayacağız. Karamsar olmaya gerek yok. Bizim takımımız iyi bir takım. Oyuncularımız yetenekli oyuncular, hepsi samimi. Herkes inanıyor, inanmaya çalışıyor. Bundan önceki süreçte çok ciddi bir sıkıntı yaşanmış. Takım uzun süre galip gelememiş. Oynadığı oyunun karşılığını alamamış. Böyle durumlar zaman zaman psikolojik çok ciddi sıkıntılara neden olur. Bizim takımımızda böyle bir şey yok. Bizim takımımız her maçı kazanmaya hazır. Kazanmak için de oynayacak. Boluspor uzun süredir bu ligin içinde olan bir takım. Köklü bir camia. Bunu daha önce yaşamamış. Ben inandığım için bu işe girdim. Boluspor’un bu cendereden bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Oyuncularımız, teknik ekip, yönetim ve taraftarımız da herkes kendinden sorumlu. İnşallah sezon sonunu istediğimiz yerde bitireceğiz. Daha sonra da uzun vadeli planlarımızı yapacağız. Psikolojik olarak, zihinsel olarak bazı sıkıntılar yaşanmış ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Oyuncu yeterliliği anlamında bizim takımımız bu lig için yeterli bir takım. Kadro olarak bir sıkıntımız yok. Oyuncularımız kadro olarak bu ligi kaldırabilecek ve bundan sonraki 9 maçta istediğimiz skorları alabilecek seviyede. Biz de oyunculardan maksimum verim alabilmek için en doğru pozisyonda, en doğru sistemde, en doğru stratejiyle, en doğru oyun planıyla kullanmaya çalışacağız. Bizim üzerimize düşen bu. Biz işin stratejik tarafı ile ilgileneceğiz. Oyuncular da bu stratejiyi grafiğe dökerek skora yansıtmaya çalışacak. Bu yapılabilecek bir iş. İnşallah da sezon sonuna kadar istediğimizi yapacağız" ifadelerini kullandı. Ligde kalan son 9 maçın fikstürünü de değerlendiren Gül, "Dışarıdan bakıldığında fikstür dezavantajı varmış gibi görünüyor. Biz son haftalarda geldik. 6 tane deplasman 4 tane de iç saha maçı vardı. Bizim işimizin bundan sonra deplasman veya iç saha ile önemi yok. Biz oynadığımız her maçta rakip kim kim olursa olsun, oyun planımızı oynayarak almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.





