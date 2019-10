Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan açıklamalar!

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını belirterek, ' Maçın 10. dakikasında iki pozisyon bulduk. Biri direkten döndü. Oyun ondan sonra dengelendi. Basit top kaybından golü yedik. İkinci yarıya rakip daha iyi başladı.

Sonra coşkulu şekilde girmeye ve sonucu çevirmeye çalıştık. Oyun cebimize kadar gelmişti ama çeviremedik. Kaybettik üzgünüz. ' diye konuştu.

Attıkları golden sonra penaltı kazandıklarını ama bunu değerlendiremediklerini kaydeden Avcı, ' Yarın olsa yine Ljajic'e penaltıyı attırırım. Sonrasında yedimiz gol ve arkasından zihinsel yorgunlukla çeviremedik. ' değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş formasının ve oyuncusunun her zaman değerli olduğunu anlatan Avcı, sakatlıklar nedeniyle kısıtlı seçenekle hareket etmek zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, ' Oğuzhan sakatlıktan çıktı, 60 dakika oynayabilirdi. Kartal'ı aldık, Necip'i sağ bek oynattık. Böyle hamleler yapabildik. Biz perşembe oynadık, rakibimiz (Galatasaray) salı oynadı. Bir an önce fiziksel ve zihinsel toparlanıp pazar günü özellikle bize yardımcı olan taraftarlarımızın coşkusuyla sıfırdan başlayacak bir maça hazırlanmamız gerekiyor. ' şeklinde konuştu.

Sakatlıklardan yakınan Avcı, eksik oyuncuların çokluğundan dolayı yapabileceklerinin bu kadar olduğunu anlatarak, şunları söyledi: ' 22 oyuncunun 11'inde bu kadar sakatlık herhalde bir teknik adamın başına gelmemiştir. Sakatlık, kırmızı kartlar nedeniyle ideal takımımla maç oynamadım. Burak, Ruiz, Hutchinson gibi oyuncuları beraber bir türlü oynatamadık. Bazen performanstan, bazen sakatlıktan bunu yapamadık. ' - ' Mücadeleye devam ' Taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, istifa etmeyeceğini ve mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.



Vodafone Park'ta iki galibiyet aldıklarını ve bunu taraftarların desteğiyle sağladıklarını belirten Avcı ' Pazar günü taraftarlarımızın desteğini bekliyorum. İstifayı düşünmedim. Mücadele etmeye devam edeceğim. ' diye konuştu.

Taraftarın tepkisinde her zaman haklı olduğunu vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ' Hayatlarından fedakarlık yapıyorlar. Forma alıyorlar. Perşembe geliyorlar, pazar gelecekler. Kombine alıyorlar. Biz onlara bir şeyler sunmak durumundayız. Tepkilerinde haklılar. Şu ana kadar ağızlarından kötü kelime de çıkmıyor. Dünyanın her yerinde bu böyle, kaçınılmaz bir gerçek. Desibel rekoru kırmış taraftar pazar günü takımı döndürecek önemli ayaklardan olacak. ' - Sakat oyuncuların durumuSakat oyuncuların durumuna değinen Avcı, ' Bazı oyuncuların durumu cumartesi günü belli olacak. Hutchinson kulübedeydi, 37 yaşında ve sakatlanma riski var, onu koruduk. Gökhan Gönül, Burak, Diaby belli değil. Douglas sakat. Sağlık raporları geldikten sonra değerlendireceğiz. ' diye konuştu.

Takıma transferin ihtiyaç olup olmadığı sorusunu ise Avcı, ' Her zaman kurumumu, oyuncumu korumuşumdur. Bu bir performans değerlendirmesidir. Ligin 17. haftasına kadar bu oyuncularla devam edeceğiz. Yeni yönetimle bunun değerlendirmesini yapacağız ona göre karar vereceğiz. ' diye yanıtladı.



