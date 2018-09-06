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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - MUĞLA

2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - MUĞLA

- Akçapınar sahili - Sporcuların akrobasi hareketleri - Yarışlardan detay - Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk, açıklamıs - Hollandalı sporculardan Youri Zoon, açıklaması2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - Organizasyonun Türkiye ayağında 15 ülkeden 35 sporcu yarışıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Akyaka ilçesinde düzenlenen 2018 Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağı, ikinci gün yapılan yarışlarla devam etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun da katkılarıyla Akçapınar sahilinde düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 35 sporcu katılıyor.Erkekler kategorisinde 24, kadınlarda 11 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, çok sayıda seyirci sporcuların su üzerinde yaptığı akrobasi hareketlerini ilgiyle izledi.Yarın devam edecek yarışlarda finale kalmak ve puan toplamak için sporcular yine kıyasıya yarışacak.Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen sporcularının yer aldığı yarışların, ikinci günde devam ettiğini söyledi.

Çelenk, rüzgarın öğleden sonra hızını artırdığını ve yarışların heyecan dolu geçtiğini belirterek, "Sporcular su üzerinde en iyi hareketlerini puan toplayabilmek için izleyicilerle paylaştı. Müsabakalar kıran kırana geçiyor. Bu sene yarışlar sonunda çok sürpriz isimler çıkabilir." dedi.
Hollandalı sporculardan Youri Zoon ise Akyaka'nın rüzgarı, parkuru ve koşullarının sporcular için bulunmaz olduğunu kaydetti.
Organizasyona birçok ülkeden katılan arkadaşlarının da burayı çok beğendiğini ve tekrar gelmek istediğini vurgulayan Zoon, şampiyonada iyi bir derece elde etmek istediğini dile getirdi.Yarın çeyrek final, cumartesi günü ise yarı final mücadelelerinin yapılacağı şampiyona, pazar günü ise final yarışları ve ödül töreni ile sona erecek.

Ödül Töreni Sürpriz İsim Şampiyon Pazar Günü Çeyrek Final 

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