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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'CHP olarak biz, adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: 'CHP olarak biz, adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: "CHP olarak biz, adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız" - ANKARA - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
(2)"Bülent Ecevit bir yazar, bir şair, saygın bir politikacı, hiç kimsenin önünde diz çökmeyen bir politikacı""O halkçı bir başkan olarak, halkçı bir genel başkanımız olarak tarihteki yerini aldı. Gönlümüzdeki yeri ise hiç silinmeyecek.""15 Temmuz şehit ve gazilerinin hakkını, hukukunu mutlaka ama mutlaka arayacağım""(Eren Erdem'in tahliye olması) 490 gün hapiste kaldı. Ama bugünkü düzende çok yadırganacak bir şey değil""CHP olarak biz, adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız"

Gaziler Şehit Politika Gana Genel Başkan 

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