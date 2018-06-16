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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karaaslan: ''(Patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Keşke hiç yaşanmasaydı, böyle bir acıyı keşke hiç görmemiş olsaydık' - SAMSUN

Karaaslan: ''(Patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Keşke hiç yaşanmasaydı, böyle bir acıyı keşke hiç görmemiş olsaydık' - SAMSUN

Karaaslan: ''(Patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Keşke hiç yaşanmasaydı, böyle bir acıyı keşke hiç görmemiş olsaydık" - SAMSUN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın esnaf ziyaretleri - Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın açıklamasıSakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Çevreye doğaya, tabiata ve tüm yaratılmışlara olan saygımız, sevgimiz, onlarla yaşayabilme kapasitesine bağlı. Keşke hiç yaşanmasaydı, böyle bir acıyı keşke hiç görmemiş olsaydık" - "İlk bulgular bir iş makinesinin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü olarak araştırılıyor"SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili, "Çevreye doğaya, tabiata ve tüm yaratılmışlara olan saygımız, sevgimiz, onlarla yaşayabilme kapasitesine bağlı. Keşke hiç yaşanmasaydı, böyle bir acıyı keşke hiç görmemiş olsaydık." dedi.
Karaaslan, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri‘ne yönelik çalışma kapsamında Samsun 'un Bafra ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.Karaaslan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'da yavru bir köpeğin başına gelenlerin herkesin yüreğini yaktığını söyledi.

Bunun Türkiye'de en önemli gündem maddesi haline geldiğini belirten Karaaslan, "Ben insanım diyen herkesin vicdanına dokunan, herkesin vicdanını sorgulaması gereken bir acı. Ayrıca bir canilik. İnsanlıkla alakası olmayan bu olayı kınıyoruz." diye konuştu.
Yavru köpeğin başına gelenlerin araştırıldığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:"İlk bulgular bir iş makinesinin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü olarak araştırılıyor. Bizler de takip ediyoruz. Bu olayla birlikte hayvanlarla ilgili yapılacak yeni düzenlemelerle hayvanları mal anlayışından çıkarıp, insanlarla olan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesine vesile olacak, bütün yaratılmışları, özellikle hayvanları, birlikte yaşadığımız dostlarımızı bir can olarak gören anlayışla Adalet Bakanlığımızın seçimlerin hemen öncesinde hayati bir konuyu hayata geçirmek üzere olduğunu biliyoruz. Ben de bu çalışmalarda bulundum, toplantılara katıldım çevre ve kültürden sorumlu AK Parti Başkan Yardımcısı olarak. Çevreye doğaya, tabiata ve tüm yaratılmışlara olan saygımız, sevgimiz, onlarla yaşayabilme kapasitesine bağlı. Keşke hiç yaşanmasaydı, böyle bir acıyı keşke hiç görmemiş olsaydık."Türkiye'de reform olarak nitelendirilecek, hayvanlara karşı işlenen suçların hapis cezası ile cezalandırılacağı ya da maddi suçların daha çok artacağı bir döneme girildiğini vurgulayan Karaaslan, "Bununla ilgili yapılan çalışmaları çok yakından biliyorum. İnşallah Meclis açılır açılmaz bu cezalar artacak. Dolayısıyla toplumsal olarak daha duyarlı olacağımız bir döneme gireceğiz diye umut ediyorum." ifadesini kullandı.

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