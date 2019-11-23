Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı - detaylar - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez binası içinde bilgi alması - Ziyarete katılan davetliler ve gaziler - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çocuklarla birlikte yaşlı bir gaziye çiçek hediye etmeleri - Gazinin çocukları sevmesi - Toplu fotoğraf çekimi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın uğurlanmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez binasının açılışına katıldı. (detaylar)
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