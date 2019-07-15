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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınlarına ve gazilere müjde: 'Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınlarına ve gazilere müjde: 'Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmış

açıklama

( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınlarına ve gazilere müjde: "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığımız ile bu devletin teminatı altında olsun. Bu vakfımız aracılığı ile şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi yürüteceğimize inanıyorum."

Gaziler Şehit Şehit Yakınları 

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