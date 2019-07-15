Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınlarına ve gazilere müjde: 'Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmış