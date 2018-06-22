Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bedelliyle alakalı olarak 24'ünden sonra masamın üzerinde olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ama ben Bay Kemal gibi palavra atamam. Genelkurmay Başkanımı çağıracağım, Milli savunma bakanımı çağıracağım ve n

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( İSTANBUL -HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bedelliyle alakalı olarak 24'ünden sonra masamın üzerinde olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ama ben Bay Kemal gibi palavra atamam. Genelkurmay Başkanımı çağıracağım, Milli savunma bakanımı çağıracağım ve nihai kararı vereceğim" - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal siz yolsuzluklara gömüldünüz" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Bedelli askerlik ile ilgili konuşarak, "Bedelliyle alakalı olarak 24'ünden sonra masamın üzerinde olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ama ben Bay Kemal gibi palavra atamam. Genelkurmay Başkanımı çağıracağım, Milli savunma bakanımı çağıracağım. Ve nihai kararı vereceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye seslendi. Vatandaşlara Pazar gününe az bir zaman kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte İstanbul'un canına okuyan CHP'ye ders vermeye hazır mısınız? Bay Kemal siz yolsuzluklara gömüldünüz. Maltepe'den geliyorum buraya. Maltepe'nin ikinci başkanı MLKP'li ve şu anda içeride. On yıla mahkum oldu. Bunlarla bu ülke yönetilir mi? Bay Muharrem sosyal medyaya düştü. O ne ağız. Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Siyasette ahlak, edep, adap çok önemli. Benim milletim gerekli dersi verir. Bir hocam vardı, 'Neslini bil ceddini bil haddini bil' derdi. Şimdi biz bunlara diyoruz ki neslini bil, ceddini bil, haddini bil" diye konuştu.

Marmaray, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü'nden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osmangazi Köprüsü açıldığından beri 13 milyon 384 araç geçti" dedi.

Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerin inlerine gireceğiz. Bay Muharrem Kandil'e gidemezsin diyor. Niye gidemezmişim? Amerika'dan, İran'dan izin almam gerekiyormuş. Bay Muharrem biz şu anda Kandil'i bombalıyoruz. Birinci bombalamada 20 uçak kaldırdık. Depoları yok ettik. İkincide militan kadroları toplantı halindeyken istihbarat örgütümüzün bildirmesi üzerine toplantı esnasında vurduk, 35 lider kadroyu orada etkisiz hale getirdik" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin fizik öğretmeni olduğunu söylediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen fizik öğretmeni olsan ne yazar. Açtığın dershanede on tane öğretmenin SSK primini bile ödemedin. Helal haram bilmeyenden bir şey olur mu? Benim milletim bunlara haddini bildirecek" dedi.

Çamlıca Camii'nden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çamlıca Camii ile birlikte Türkiye dünyaya farklı bir mesaj verecek. Şu ana kadar uygulanmamış sanat anlayışı ile ciddi bir çekim alanı olacak" dedi.

Kürt vatandaşlara da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kürt kardeşlerim HDP'nin oyununa gelmeyin. Bunlar Kürtçü. Bunlar bu ülkeyi bölenler. Bay Muharrem ilk iş olarak Edirne'ye gitti. Kim o ? 7 Haziran'da benim kardeşlerimi sokağa döküp 53 kürt kardeşimi öldüren bunlar değil mi ? Bunlara Osmanlı tokadını pazar günü vurmalısınız. bunlar bizi bölmek parçalamak istedi. Bizi bölemeyecekler" dedi.



