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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa’da oyunu kullandı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa’da oyunu kullandı

Hakan Çavuşoğlu'nun eşi ile birlikte oy kullanmasından detay

Vatandaşlık Lyon Göreme 

-Açıklamaları
-detay

( BURSA ) BURSA

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da eşi ile birlikte oyunu kullandı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu’nda 2325 nolu sandıkta eşi Fatma Çavuşoğlu ile birlikte oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Evlatlarımızın geleceği için hep birlikte bütün bir millet olarak oy kullanıyoruz. Sadece Türkiye’de değil uzak coğrafyalarda yüzünü Türkiye’ye dönmüş, Türkiye’nin birliği, beraberliği ve güçlü olması için dua eden gönüller var. 81 milyon milletimiz bugün Türkiye’nin geleceği, birliği, beraberliği için sandık başında. Seçimin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Türk milletimize, Bursalı vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum” dedi.
Seçime katılım oranının Türkiye’de yüzde 86-87 civarında olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bunu hiçbir batı ülkesinde göremezsiniz. Türkiye demokrasiye sahip çıkıyor. Engelli vatandaşlarımızın da bu seçimlerde seyyar sandıklar vasıtasıyla hiçbir zorlukla karşılaşmamaları, vatandaşlık haklarını istedikleri gibi kullanmaları için engellerini kaldırdık ve sandıkları onların ayağına götürdük” diye konuştu.

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