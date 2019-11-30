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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: 'Türkiye, bazı ülkelerin terör devleti hayallerini yıktı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: 'Türkiye, bazı ülkelerin terör devleti hayallerini yıktı'

Erkan Kandemir'in Erdemli ilçesinde teşkilat yöneticileri tarafından karşılanması

Gaziler Şehit Özgürlük Toplantı Allah 

-Erkan Kandemir'in konuşması
-Vatandaşlar

( MERSİN ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Türkiye, bazı ülkelerin terör devleti hayallerini yıktı"- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Mersin'in Erdemli ilçesinde partililere ve vatandaşlara hitap etti MERSİN

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Barış Pınarı Harekatı ile terör devleti hayali kuranlara geçit vermedik" dedi.
Erkan Kandemir, bir dizi toplantıya katılmak üzere geldiği Mersin'de AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde partililere ve vatandaşlara hitap eden Kandemir terör devleti hayali kuranlara Türkiye'nin geçit vermediğini söyledi.

Kandemir, "Barış Pınarı Harekatı ile beraber Fransa'nın ve arkasındaki bazı büyük devletlerin kurdukları terör devleti rüyasına geçit vermedik. Hayallerini yıkmış olduk. Barış Pınarı Harekatı ile şehitte verdik, gazilerimiz de oldu. Dün yine şehidimiz vardı, Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bedel ödedik ama vatanımızı böldürtmedik. Böldürtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere şu duruşumuzla bugüne kadar ders verdik ya, bundan sonra cesarette edemezler" dedi.
"Şimdi Türkiye'yi büyütme zamanı" "Şimdi yeni bir Türkiye'nin kapısını aralıyoruz" diyen Kandemir, "Gençlerimize iş bulma zamanı, özgürlüklerimizi arttırma, insan hakları standartlarımızı daha yükseklere çıkarmak için mücadele zamanı. Şimdi aşımızı çoğaltma zamanı. Şimdi her birimizin ayrı ayrı el ele, kol kola, gönül gönüle birbirimize sarılıp İnşallah Türkiye'yi büyütme zamanı" diye konuştu.
Kandemir, "Yalanı gıda edinip aramıza fitne tohumu ekenlere, yalan yanlış bilgilerle bu milleti kandırmaya çalışanlara fırsat vermeyelim" diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmasının ardından Kandemir beraberindeki partililerle Aydıncık İlçe Teşkilatını ziyaret etmek üzere Erdemli'den ayrıldı. (HSY-
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