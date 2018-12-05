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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşama 'yapay akciğer cihazı' ile bağlandı - KASTAMONU

Yaşama 'yapay akciğer cihazı' ile bağlandı - KASTAMONU

Yaşama "yapay akciğer cihazı" ile bağlandı - KASTAMONU - Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Serdar Bozkurt'un görüşmesi - Bozkurt'un açıklaması - Detaylar Yaşama "yapay akciğer cihazı" ile bağlandıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, akciğerlerinin su toplaması nedeniyle solunumu durmak üzere olan hasta, Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO - yapay akciğer) cihazı ile hayata bağlandı.Kalp krizi şikayeti ile Kastamonu Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Mustafa G'nin (33) solunumunun durmak üzere olduğunu belirleyen doktorlar, hastayı yapay akciğer cihazına (ECMO) bağladı.Damar yoluyla hastanın kanına oksijen pompalayan cihaz, hastanın yaşama tutunmasını sağladı.Kendi kendine nefes almaya başlayan hastanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 10 gün önce kalp durması ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Hastanın solunum yetmezliğinin ilerlemesi üzerine doktorların kısa sürede karar alıp uygulamaya geçtiklerini anlatan Bozkurt, "Akciğerin su toplaması nedeniyle hasta, solunumda iyice zorlanmaya başladı.
Arkadaşlarımız da hastaya ECMO cihazının bağlanmasına karar verdi. Bölgemizde sadece Kastamonu 'da bulunan cihaz, hastanemizde de ilk kez kullanıldı." dedi.
Cihaz sayesinde hastanın oksijensiz kalmadığına işaret eden Bozkurt, şöyle devam etti:"Bu cihaz olmasaydı akciğerler sıvıyla kaplanıp vazifesini göremez hale geldiği için hastamızın solunumu sağlanamayacaktı. Hastamız ECMO cihazı ile hayata döndü. Bu cihaz olmasaydı maalesef hastamızı kaybederdik. Böyle bir hastanın sevki ne yazık ki mümkün değildi. Çünkü bu rahatsızlıkta dakikalar bile çok önemli. Böyle bir cihazın ve bunu uygulayacak ekibimizin olması nedeniyle son derece şanslıyız."Bozkurt, Mustafa G'nin yaşama döndürülmesinde emeği geçen Ayşe Yılmaz, Öngül Takak, Gülsen Ersoy, Öztürk Taşkın, Merve Soral, Veysel Soylu, Tarık Yağcı, Mustafa Yaşan ve Zulal Bostancı Can ile yoğun bakım personeline teşekkür ederek, hastanın hayata tutunmasını sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Acil Servis Muhabir Oksijen Solunum Yetmezliği Göreme 

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